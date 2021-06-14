الإمارات... تجديد الهوية إلكترونيا بـ5 خطوات

وبحسب ما نشرته الهيئة على حسابها بموقع تويتر فإن الموقع الإلكتروني http://www.ica.gov.ae أو التطبيق الذكي ( (ica uae smartيمكن من خلالهما القيام بعملية التجديد عن طريق 5 خطوات محددة.
وتبدأ الخطوات الـ5 بالتسجيل وإنشاء حساب عبر هذه المنصات، ثم الضغط على خدمة تجديد بطاقة الهوية، ثم تقديم الطلب ومراجعة البيانات المسترجعة وتحديثها وتسديد الرسوم.
كيفية الحصول على النسخة المُطوَّرة للهوية الوطنية.— Identity and Citizenship- UAE (@ICAUAE) June 14, 2021
_____#الهيئة_الاتحادية_للهوية_والجنسية #الخدمات_الإلكترونية #الخدمات_الذكية #الإمارات #بطاقة_الهوية pic.twitter.com/rNmcMZYqMx
وبحسب ما نشره موقع الإمارات اليوم فستصل للمستخدم رسالة تفيد نجاح ماقام به، ثم تأتي الخطوة الأخيرة وهي استلام البطاقة عن طريق شركة التوصيل المعتمدة.
وطالبت الهيئة المواطنين الذين سيتعاملون من خلال تلك الخدمة، بالتأكد من دقة وصحة بيانات رقم الهوية وتاريخ انتهاء صلاحيتها، في طلب التجديد أو الاستبدال، كما طالبتهم أيضا بالتدقيق في البيانات التي سيقومون بإدخالها في الاستمارة الإلكترونية قبل دفع الرسوم لتفادي التأخير في انجاز المعاملة.
وكانت الهيئة الاتحادية قد أكدت شروعها في إصدار النسخة المُطوَّرة لبطاقة الهوية الوطنية، إلى استخدام النسخة الإلكترونية منها في كافة منافذ تقديم الخدمات في مختلف القطاعات لحين صدور المطبوعة.
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