الإمارات... تجديد الهوية إلكترونيا بـ5 خطوات

حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، 5 خطوات يمكن من خلالها تجديد الهوية الشخصية إلكترونيا.

وبحسب ما نشرته الهيئة على حسابها بموقع تويتر فإن الموقع الإلكتروني http://www.ica.gov.ae أو التطبيق الذكي ( (ica uae smartيمكن من خلالهما القيام بعملية التجديد عن طريق 5 خطوات محددة.

وتبدأ الخطوات الـ5 بالتسجيل وإنشاء حساب عبر هذه المنصات، ثم الضغط على خدمة تجديد بطاقة الهوية، ثم تقديم الطلب ومراجعة البيانات المسترجعة وتحديثها وتسديد الرسوم.

وبحسب ما نشره موقع الإمارات اليوم فستصل للمستخدم رسالة تفيد نجاح ماقام به، ثم تأتي الخطوة الأخيرة وهي استلام البطاقة عن طريق شركة التوصيل المعتمدة.

وطالبت الهيئة المواطنين الذين سيتعاملون من خلال تلك الخدمة، بالتأكد من دقة وصحة بيانات رقم الهوية وتاريخ انتهاء صلاحيتها، في طلب التجديد أو الاستبدال، كما طالبتهم أيضا بالتدقيق في البيانات التي سيقومون بإدخالها في الاستمارة الإلكترونية قبل دفع الرسوم لتفادي التأخير في انجاز المعاملة.

وكانت الهيئة الاتحادية قد أكدت شروعها في إصدار النسخة المُطوَّرة لبطاقة الهوية الوطنية، إلى استخدام النسخة الإلكترونية منها في كافة منافذ تقديم الخدمات في مختلف القطاعات لحين صدور المطبوعة.