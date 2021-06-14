العراق يعلن القبض على  10 عناصر من تنظيم "داعش"

أكدت السلطات العراقية القبض على 10 عناصر من تنظيم "داعش" في مناطق متفرقة من أنحاء البلاد.

بغداد- سبوتنيك. وفي بيان رسمي صدر اليوم الإثنين، أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات العراقية يحيى رسول، إلقاء القبض على 10 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى)، في مناطق متفرقة من البلاد.

وأكد البيان أن جهاز مُكافحة الإرهاب العراقي تمكن من إلقاء القبض على 10 عناصر من بقايا عصابات "داعـش".

وعن تفاصيل العمليات التي تم من خلالها القبض على تلك العناصر، ذكر البيان أن جهاز مكافحة الإرهاب بدأ بإلقاء القبض على عنصرين في مُحافظتي كركوك وصلاح الدين، إضافة إلى أن قوة خاصة من الجهاز نفذت حملة في صحراء الرطبة غربي مُحافظة الأنبار أسفرت عن إلقاء القبض على 3 عناصر.

وأشار البيان إلى أن تلك العناصر أدلت بمعلومات استخباراتية، تم استخدامها في مداهمة عدد من الأهداف في العاصمة بغداد ومُحافظة الأنبار، أسفرت عن إلقاء القبض على 5 إرهابيين، حسب تعبير البيان.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية.