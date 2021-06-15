"فوضى" في الجلسة العامة بالبرلمان التونسي... فيديو

شهدت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التونسي التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء، حالة وصفتها وسائل إعلام محلية بأنها "فوضى وتشويش".

وبحسب مقطع فيديو نشرته النائبة التونسية عبير موسي، رئيس كتلة "الحزب الدستوري الحر"، على صفحتها بموقع فيسبوك، عمت حالة من التشويش الجلسة التي عقدت صباح اليوم.

ويظهر المقطع النائبة التونسية عبير موسي ونواب حزبها، وهم يحاولون التشويش على وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة والوفد الوزاري المرافق له.

وكانت جلسة اليوم الثلاثاء قد خصصت للاستماع إلى وزير الصناعة والمناجم بالنيابة.

وقد تضمن حديث النائبة التونسية وصفا للحكومة بالفساد، واعتراضا على بعض قرارات المجلس ومنها الاتفاقية مع قطر.

يشار إلى أن الحكومة التونسية كانت قد أعلنت أمس الإثنين توجهها للقضاء ورفع دعوى ضد رئيسة كتلة الدستوري الحر بمجلس نواب الشعب، بسبب "تهجمها على وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشئون الاجتماعية".

وتعد "موسي" أحد الوجوه المعارضة في البرلمان لحركة "النهضة" وللحكومة الحالية، وقد نفذت عدة اعتصامات، كان آخرها يوم 6 يونيو الجاري.

وقبلها تعرضت موسي للسقوط في نافورة في ساحة باردو، ما أثار حالة احتقان في صفوف أنصارها المتجمعين قبالة مبنى البرلمان، لمساندتها في اعتصامها الذي قالت إنها ستخوضه إلى حين "تحرير البرلمان من سلطة الإخوان"، على حد تعبيرها.