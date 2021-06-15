رئيس وزراء كوريا الجنوبية يدعو قادة كوريا الشمالية إلى إحياء عملية السلام

دعا رئيس الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، قادة كوريا الشمالية إلى العودة لطاولة الحوار، من أجل ما قال إنه إحياء لعملية السلام بينهما.

وبحسب تصريحات نقلتها وكالة "يونهاب" الكورية، دعا كيم بو كيوم، رئيس وزراء كوريا الجنوبية نظراءه في الجارة الشمالية إلى العودة لطاولة الحوار.

وقال: "أطلب بكل احترام على أساس روح الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق الراحل كيم ديه-جونغ من قادة كوريا الشمالية أن يعودوا إلى طاولة الحوار والمصالحة، من أجل أن تمضي ساعة السلام في شبه الجزيرة الكورية إلى الأمام مرة أخرى".

تصريحات كيم جاءت خلال كلمة له في حفل أقيم في مكتبة كيم ديه-جونغ بجامعة يونسي بمناسبة الذكرى السنوية الحادية والعشرين للقمة الأولى بين الكوريتين التي عُقدت يوم 15 يونيو من عام 2000:

وطالب المسؤول الكوري الجنوبي بالتفكير في روح إعلان 15 يونيو المشترك بين الجنوب والشمال، مذكرا بانه نص على أن الحوار والتعاون هما السبيلان الوحيدان لازدهار جميع مجتمعاتنا الوطنية" على حد تعبيره.

وذكر بمقولة للرئيس الكوري الجنوبي الأسبق "كيم ديه-جونغ" حينما قال: "يجب علينا أن نبدأ بأشياء مفيدة وسهلة للطرفين".

وقد تم اعتماد إعلان يونيو خلال القمة التي عقدت في بيونغ يانغ في عام 2000 بين رئيس كوريا الجنوبية آنذاك "كيم ديه-جونغ" والزعيم الكوري الشمالي آنذاك "كيم جونغ-إيل".

وأكد كيم أن شروط إعادة إطلاق عملية السلام الكورية المتوقفة "ناضجة"، لافتا إلى استعداد الرئيس الأمريكي "جو بايدن" للتعامل دبلوماسيًّا مع بيونغ يانغ واتخاذ خطوات عملية نحو هدف نزع السلاح النووي.

وتمنى رئيس وزراء كوريا الجنوبية التعاون مع كوريا الشمالية في مجال مكافحة وباء كورونا.