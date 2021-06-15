إثيوبيا تبدأ بناء سد جديد في ولاية أوروميا

بدأت إثيوبيا بناء سد آخر في مدينة جيدا أيانا شرق ويليغا في ولاية أوروميا .

وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، فإن عملية البناء التي تم إطلاقها الأحد الماضي تستهدف تطوير مجال الري.

وأثناء إعلانه إطلاق البناء في السد أوضح سيلشي بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة الإثويبي، أنه تم تطوير 20% فقط من الأراضي الصالحة للزراعة باستخدام الري من أصل 7.5 مليون هكتار من الأراضي المتاحة.

وأكد أن 50% من الأراضي الصالحة للزراعة في إثيوبيا مواتية للأنشطة الزراعية باستخدام منظومة الري.

وعما يمكن أن يقدمه السد أشار إلى أنه قادر على تطوير أكثر من 14500 هكتار من الأراضي وتستفيد منه حوالي 58 ألف أسرة من المزارعين.

ولفت إلى أن ما يقدمه السد الإثيوبي الجديد سيكون عند اكتماله، كاشفا أن بناءه سيستغرق ثلاث سنوات.

جدير بالذكر أن ارتفاع السد المزمع إنشاؤه يبلغ 80 مترا وطوله 1.3 كم وتبلغ طاقته الاستيعابية 1.3 مليار متر مكعب من المياه، ويتم تنفيذه من قبل مؤسسة أوروميا لأعمال المياه مع تخصيص ميزانية قدرها 10 مليارات بر من الحكومة الفيدرالية "الدولار يساوي 43.57 بر إثيوبي".