اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الأمريكي ونظيره الإسرائيلي

أجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي، بيني غانتس.

وبحسب ما نشره غانتس عبر حسابه على موقع توتير، أجرى أوستن اتصاله ليهنئه على منصبه كوزير للدفاع.

We continued our discussion started in Washington on strengthening Israeli security in the face of external challenges and stopping Iranian nuclear progress, while empowering the PA and moderate forces in the region. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) June 15, 2021

وقال غانتس: "وزير الدفاع الأمريكي أوستن طلب تهنئتي باستمرار ولايتي والحكومة الجديدة في إسرائيل".

وأكد أن الاتصال جاء "استمرارا للقاءاتنا في واشنطن"، مؤكدا أن الاتصال تناول "تعزيز وتحصين أمن إسرائيل مقابل التحديات في المنطقة، إضافة إلى الموضوع النووي الإيراني، وتوسيع اتفاقيات التطبيع.

وعبر غانتس عن شكره لوزير الدفاع الأمريكي على "تأييده وتأييد الإدارة لإسرائيل واحتياجاتها الأمنية".

Enjoyed speaking with my counterpart & friend, @SecDef Austin, this morning and appreciated his well wishes on the formation of our new government. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) June 15, 2021

يشار إلى أن المحادثة الهاتفية بين الوزيرين تأتي قبيل انطلاق المسيرة المزمع تنظيمها اليوم إلى ساحة الأقصى تحت عنوان "مسيرة الأعلام".

المسيرة التي ينظمها المستوطنون واليمين الإسرائيلي، عصر اليوم، كانت أمريكا قد حذرت من تنظيمها معتبرة أنها "أنشطة استفزازية".

وكان وزير الأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، عومر بارليف، قد وافق على "إجراء مسيرة الأعلام اليوم، الثلاثاء، بعد جلسة تقدير موقف مع مفوض الشرطة، مؤكدا أن إسرائيل مستعدة لأي أعمال عنف.

وقد اتفقت الشرطة الإسرائيلية مع منظمي "مسيرة الأعلام"، يوم الجمعة الماضي، على مسار المسيرة، التي ستمر في الحي الإسلامي، تزامنا مع إقامة احتفالات راقصة في حي باب العامود، وهي الخطوة التي يمكن أن تشعل التوتر مجددا في المدينة.