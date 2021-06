وزير الخارجية المصري يلتقي وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية

وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، ناقش وزيرا خارجية مصر وليبيا التطورات على الساحة الليبية، واتفقا على أهمية الدفع قدماً بالخطوات والإجراءات المتفق عليها في إطار العملية السياسية، ومنها إجراء الانتخابات قبل نهاية العام.

© Photo / Press Office of the Egyptian Ministry of Foreign Affairs