وزير الخارجية المصري يلتقي وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية

وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، ناقش وزيرا خارجية مصر وليبيا التطورات على الساحة الليبية، واتفقا على أهمية الدفع قدماً بالخطوات والإجراءات المتفق عليها في إطار العملية السياسية، ومنها إجراء الانتخابات قبل نهاية العام.

لقاء وزير الخارجية المصري بالوزيرة الليبية، جاء خلال مشاركتهما في الاجتماع التشاوري العربي في الدوحة.

ووفقا للبيان أكد الوزير شكري دعوته للوزيرة الليبية، لزيارة مصر في الأيام القادمة، وقد تم الاتفاق على موعد الزيارة لتتم في إطار التشاور القائم بين البلدين الشقيقين على جميع المستويات.

وشدد البيان على حرص مصر الدائم على تقديم كل الدعم لليبيا في مساعيها لبدء مرحلة جديدة يسودها الوفاق في إطار دولة ليبية مستقرة وبعيدة عن التدخلات الخارجية.