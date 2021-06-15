جهاز مكافحة الإرهاب العراقي: مستعدون لتزويد الدول الأخرى بمعلومات عن الإرهابيين

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي عن استعداده لتزويد دول أخرى بمعلومات عن الإرهابيين، مؤكدا امتلاكه قاعدة بيانات مهمة.

وبحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، أكد صباح نعمان، المتحدث الرسمي لجهاز مكافحة الإرهاب العراقي، امتلاك جهازه قاعدة بيانات وصفها بـ"المهمة"، عن الإرهابين، سواء كانوا داخل العراق أو خارجه.

ولفت نعمان إلى أن الجهاز مستعد لتزويد نظرائه في الخارج بمعلومات عن الإرهابيين، مشيرا إلى أن قاعدة بياناته تتم الاستفادة منها للاستخبارات المحلية الأخرى وكذلك الاستخبارات الخارجية.

وأكد أن الجهاز بالفعل "يتلقى أحياناً استفسارات من أجهزة مكافحة الإرهاب النظيرة له في الخارج للاستفادة مما لديه من معلومات".

وبخصوص طبيعة عمل الجهاز أوضح نعمان أنه في الأساس يؤدي جهدا استخباريا مهما، لافتا إلى أن "مكافحة الجريمة ليس فقط للعمليات العسكرية، وإنما تدخل فيها مفاصل أخرى خاصة في مجال تمويل الإرهاب ومجال الفكر المتطرف والإعلام التكفيري لداعش الإرهابي".

يشار إلى أن الحملات الأمنية العراقية لم تتوقف عن متباعة فلول تنظيم داعش، منذ أعلن العراق انتهاء العمليات ضده والقضاء عليه.

وبالأمس قال بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني العراقي إن قوات الأمن العراقية تمكنت من إلقاء القبض على 3 "إرهابيين" مطلوبين للقضاء في منطقة تركلان بمحافظة كركوك، شمالي البلاد، لافتا إلى أنها تلقت معلومات دقيقة من أحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع قسم استخبارات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك.