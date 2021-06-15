رئيسة المفوضية الأوروبية تتحدث عن العلاقات مع روسيا

أبدت أوسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، تطلعها لما قالت إنه علاقات متوقعة مع روسيا.

أمستردام - سبوتنيك. قالت أوسولا إن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي تتجه لمنحى سلبي، موضحة أنها تتطلع لعلاقات مع موسكو تكون أكثر توقعا.

تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية جاءت خلال مؤتمر صحفي عقدته في بروكسل مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، في أعقاب الاجتماع الأوروبي الأمريكي بحضور الرئيس جو بايدن.

وبينما أكد شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي أنه يدعم الحوار مع روسيا، شدد على أن رسالة الاتحاد الأوروبي قبيل الاجتماع المرتقب بين الرئيسين الروسي والأمريكي في جنيف:

"نحن متوحدون وندين الأفعال العدائية من قبل روسيا".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد صرح في وقت سابق اليوم، بأن بلاده تتطلع إلى تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مؤكدا أن رؤيته حول تلك العلاقات تختلف تماما مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال بايدن قبيل انعقاد القمة الأمريكية الأوروبية في بروكسل: "أعتقد أننا نمتلك فرصة عظيمة للعمل مع الاتحاد الأوروبي والناتو أيضا"، لافتا إلى أن "من مصلحة أمريكا بشكل كبير أن تمتلك علاقة عظيمة مع الناتو والاتحاد الأوروبي، لدي وجهة نظر مختلفة تماما عما كان يمتلكها سلفي".

جاءت اجتماعات بايدن مع الشركاء الأوروبيين قبيل اللقاء المرتقب الذي سيجمعه مع الرئيس الروسي بوتين في جنيف غدا الأربعاء، لمناقشة عدد من القضايا الثنائية بين البلدين، بما في ذلك استراتيجية الاستقرار العالمي، والحد من التسلح.

وأعلن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، أن القمة بين الرئيسين الروسي والأمريكي ستستمر من أربع إلى خمس ساعات مع فترات راحة وتغيير صيغ الاجتماع.