العراق يعلن وصول 12 مليون جرعة من لقاح فايزر حتى نهاية العام الجاري

أعلن العراق عن وصول 12 مليون جرعة من لقاح فايزر خلال الفترة المقبلة وتحديدا حتى نهاية العام الجاري.

وبحسب تصريحات لوكالة الأنباء العراقية واع، أكد سيف البدر، المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية وصول دفعات من لقاح فايزر خلال الفترة المقبلة تصل إلى 12 مليون جرعة حتى نهاية العام الجاري.

وقال البدر: "ملايين الجرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ستصل البلاد خلال الفترة المقبلة"، لافتا إلى أن لقاح فايزر ستصل منه "نحو 12 مليون جرعة حتى نهاية العام الحالي".

وفيما دعا المتحدث باسم وزارة الصحة مواطنيه إلى التسجيل من خلال المنصة الإلكتروينة، أكد "الاستمرار في عمليات توزيع اللقاح".

ولفت البدر إلى أن لتسجيل يحدد الزمان والمكان لتلقي اللقاح ويسهل عملية تقديم الخدمة، حسب تعبيره.

وأشار المسؤول العراقي إلى اعتماد وثيقة عن اللقاحات، قال إنها تهدف إلى "تسهيل اجراءات السفر للمواطنين العراقيين حسب المعايير الدولية المعتمدة".

وأوضح أن الوثيقة سوف تعلن في حال إتمامها والانتهاء منها، لافتا إلى وجود بعض التفاصيل التي ما زالت وزارته تعمل عليها.

يشار إلى أن العراق تلقىدفعة من لقاح فايزر خلال شهر إبريل/ نيسان الماضي، حيث وصل إلى مطار بغداد 100 ألف جرعة من اللقاح.