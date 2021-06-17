بغداد: القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق قائمة لكن موعدها لم يحدد

أعلنت الحكومة العراقية أن القمة الثلاثية المفترض عقدها بين مصر والعراق والأردن ما زالت قائمة، لكن موعدها لم يحدد بعد.

وبحسب تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، أكد حسن ناظم المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي، اليوم الخميس، أن القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر ما زالت قائمة.

لكن ناظم لفت إلى أن موعد القمة لم يتم تحديده حتى الآن، مشيرا إلى أن هذا لا يعني وقف الأعمال بين البلدان الثلاثة.

وأوضح أن القمة السابقة التي عقدت في عمان حددت مسارات للعمل الاقتصادي والثقافي، مشيرا إلى ما قال إنها أعمال تجري على الأرض.

وعن طبيعة تلك الأعمال، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي إنها أعمال في المنطقة الحدودية بين العراق والأردن.

ولفت إلى وجود مفاوضات وصفها بالـ "مهمة" تخص موضوع الربط الكهربائي بين البلدان الثلاثة.

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أعلن يوم الجمعة 26 مارس/ آذار الماضي، تأجيل انعقاد القمة الثلاثية التي كان من المقرر انعقادها نهاية مارس في بغداد مع الرئيس المصري والملك الأردني إلى "القريب العاجل"، وذلك بسبب حادث تصادم القطارين في صعيد مصر، والذي أودى بحياة نحو 20 شخصا وإصابة نحو 200 آخرين.

وبينما عُقدت القمة الثلاثية الأولى في القاهرة، في مارس 2019، فإن العاصمة الأردنية عمان استضافت قمة جمعت بين الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، أواخر آب/أغسطس الماضي، وركزت على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدول الثلاث.

وبحثت القمة الثلاثية في العاصمة الأردنية، تنسيق المواقف تجاه قضايا المنطقة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الثلاث.