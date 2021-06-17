قرار بتفعيل الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل في مصر وليبيا تمهيدا لعودة العمالة

قرر كل من وزير العمل الليبي علي العابد، ووزير القوى العاملة المصرية محمد سعفان، تفعيل الربط الإلكتروني بين الوزارتين، تمهيدا لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا.

وبحسب موقع بوابة إفريقيا الإخبارية، اتخذ الوزيران قرارا ببدء عمل اللجنة الفنية المنوط بها تفعيل الربط الإلكتروني بين الوزارتين.

جاء القرار خلال اجتماع عقد في ديوان عام وزارة القوى العاملة المصرية، بين وزير القوى العاملة المصرية محمد سعفان، ووزير العمل والتأهيل الليبي "علي العابد الرضا".

الاجتماع الذي يعد تفعيلا للاتفاقيات المشتركة بين البلدين، ناقش تسهيل وتنظيم تنقل الأيدي العاملة، حسب القوانين والأنظمة المتبعة في الدولتين.

وإلى جانب بدء الربط الإلكتروني، قرر الاجتماع تأسيس غرفة طوارئ في الوزارتين، للتعاون فيما يتعلق بعودة العمالة، من أجل التعامل مع أي طارئ، على أن تكون برئاسة الوزيرين شخصيا.

وكانت مصر وليبيا قد وقعتا مجموعة من الاتفاقيات بخصوص التعاون في مجالات القوى العاملة بين البلدين، من أجل استئناف عودة الشركات والعمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة في إعادة الإعمار.

وقد شهد الاجتماع اقتراحات من الوزير المصري تتعلق بتطبيق منظومة حوسبة مكاتب التفتيش والسلامة والصحة المهنية فى ليبيا، وتعهدا بتوفير الموارد اللازمة والخبرات لوزارة العمل الليبية في هذا الشأن.

كما اقترح سعفان كذلك تدريب مجموعة عمل من المفتشين الليبيين في مصر، على أيدي المفتشين ومركز المعلومات في الوزارة، لنقل الخبرة لهم.