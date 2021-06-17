رئيس أركان الجيش الجزائري يستقبل وفدا عسكريا روسيا

زار وفد عسكري روسي الجزائر، اليوم الخميس، والتقى رئيس الأركان الجزائري الفريق سعيد شنقريحة.

وبحسب موقع "النهار" الجزائري، استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق سعيد شنقريحة، في مقر رئاسة أركان الجيش، وفدا عسكريا روسيا، برئاسة مدير المصلحة الفدرالية للتعاون العسكري والتقني لروسيا الاتحادية دميتري شوغاييف، الرئيس المشترك للجنة الحكومية الجزائرية الروسية للتعاون العسكري والتقني.

وبحث الوفد الروسي مع رئيس الأركان الجزائري التعاون العسكري والتقني وسبل تطويره وتنويعه وتعزيزه أكثر.

وأكد الاجتماع على ضرورة منح التعاون العسكري بين البلدين مضمونًا أوسع في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وصولا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين.

وقد حضر اللقاء رئيس مدراء المؤن ومديرون مركزيون في وزارة الدفاع الوطني الجزائري، وسفير روسيا الاتحادية في الجزائر، والمدير العام لشركة روس أبورون إكسبورت وأعضاء الوفد الروسي.

يشار إلى أن السفير الروسي لدى الجزائر إيغور بليايف كان قد أعلن عن تحضيرات تجري بين مسؤولي البلدين لعقد عشر اتفاقيات في مجالات مختلفة.

وأكد أن العلاقات الروسية الجزائرية متعددة الأوجه، وتعرف تطورا تصاعديًا، وحوارًا سياسيًا متواصلاً بين قادة البلدين،، مشيرا إلى أن الدورة العاشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية ستكون لبنة جديدة في صرح العلاقات بين البلدين.