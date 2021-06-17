مؤتمر دعم الجيش اللبناني يبدأ "افتراضيا" بمشاركة 20 دولة

بدأ اليوم الخميس المؤتمر الدولي لدعم ​الجيش اللبناني، الذي دعت إليه فرنسا، بمشاركة 20 دولة.

وبحسب موقع النشرة بدأ مؤتمر افتراضي كانت دعت إليه فرنسا، وذلك بمشاركة الأمم المتحدة و20 دولة.

ويهدف المؤتمر الذي تنظمه باريس لتأمين مساعدات طارئة للجيش اللبناني الذي يعاني جراء ما تواجهه الدولة اللبنانية من أزمة اقتصادية .

وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي قد أكدت خلال اجتماع لمجلس الوزراء الفرنسي أمس الأربعاء، أن قرابة 20 دولة ستشارك في المؤتمر من بينها الولايات المتحدة ودول الخليج وعدة دول أوروبية، وكذلك ممثلون من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأكدت بارلي​، خلال المؤتمر، أن الجميع معني بأن يبقى الجيش اللبناني قادراً على القيام بمهامه في المحافظة على ​الأمن​ والاستقرار، فيما شدد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني على ضروة الاستجابة إلى حاجات الجيش اللبناني من خلال تأمين متطلبات الدعم الأساسي له.

وكانت تقارير إعلامية أكدت أن ​فرنسا​ دعت قائد الجيش ​العماد جوزيف عون أواخر مايو/ آيار الماضي لزيارتها بهدف تجديد ثقتها بالجيش ال​لبنان​ي، لافتة إلى أن لقاءات العماد عون تمحورت حول "ضرورة دعم ​الجيش اللبناني​، العمود الفقري للبلاد"، ولمس عون "استشعار فرنسا بخطر انهيار البلاد في حال تزعزع الجيش، في حين أطلعهم على حاجات الجيش اللبناني التي لا تقتصر فقط على ​السلاح، بل تنسحب على حاجات أخرى خصوصا في ظل ​الأزمة​ الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان وانعكاسها على راتب العسكري ووضعه المعيشي.