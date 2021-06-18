الصحة العالمية تؤكد وجود دلتا كورونا في 80 دولة

كشفت منظمة الصحة العالمية أن "دلتا كورونا" وهي السلالة التي انتشرت في الهند موجودة الآن في أكثر من 80 دولة حول العالم.

وفي تصريحات صحفية نقلها موقع "إيه بي سي نيوز"، قالت ماريا فان كيركوف، المديرة الفنية لمنظمة الصحة العالمية لـ"كورونا"، إن هذه السلالة انتشرت في أكثر من 80 دولة، وأظهرت المتغيرات المثيرة للقلق زيادة في قابلية الانتقال.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الشهر الماضي، أن متغير دلتا يمثل "متغيرًا مثيرًا للقلق"، وقامت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها هذا الأسبوع بترقية تصنيفها للدلتا من "متغير مثير للاهتمام" إلى "متغير مثير للقلق".

وأكدت كيركوف أن الانتشار يعني أن لدى الفيروس طفرات تسمح له بالالتصاق بالخلية وإصابتها بسهولة أكبر، مما يعني إمكانية انتشاره بسهولة أكبر.

وكان الدكتور أشيش جها، عميد كلية الصحة العامة في جامعة براون، قد أكد لبرنامج "غود مورنينغ أمريكا" لقناة "إي بي سي نيوز" إن متغير دلتا أكثر عدوى بكثير من أي متغير رأيناه خلال هذا الوباء بأكمله.

وأكد كذلك أنه أكثر فتكا بالنسبة للأشخاص الذين يصابون بالعدوى، مشيرا إلى أن اللقاحات تصمد بشكل عام، مؤكدا أن المزيد من الإصابات في الطريق.

وعن أعراض هذا البلديل، قال إن الصداع والتهاب الحلق هما نوع من السمات الرئيسية له.

يذكر أن السلالة التي يطلق عليها "دلتا" كانت قد انتشرت بشكل واسع في الهند وتسببت في إحداث طفرة قياسية في الإصابات والوفيات خلال الأسابيع الماضية، ثم أصبحت هي السلالة المهيمنة على الحالات في المملكة المتحدة، رغم أن برامج التطعيم في بريطانيا تعتبر إحدى أكثر البرامج نجاحا في العالم.