وزير الخارجية الأمريكي: ملتزمون بدعم التقدم في ليبيا

وعد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بزيادة المشاركة الدبلوماسية في ليبيا لتعزيز الجهود الدولية لدعم التقدم فيها.

وبحسب موقع وزارة الخارجية الأمريكية، قال بلينكن إن الولايات المتحدة ملتزمة بزيادة المشاركة الدبلوماسية لتعزيز الجهود الدولية لدعم التقدم في ليبيا.

تصريحات بلينكن جاءت خلال اتصال هاتفي جرى، مساء الخميس، بينه وبين نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبي.

ودعا كل من بلينكن والمنقوش إلى ضرورة إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد، في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وشدد الوزيران على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مطالبين بوجوب انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

كما تطرق الاتصال إلى مناقشة ما يتعلق بمؤتمر برلين الثاني القادم في 23 يونيو/ حزيران الجاري حول ليبيا.