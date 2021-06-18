إسرائيل تمنح السلطة الفلسطينية مليون جرعة لقاح على أن تستردها لاحقا

أكدت الحكومة الإسرائيلية أنها ستمنح السلطة الفلسطينية مليون جرعة من لقاح فايزر-بيونتك المضاد لفيروس كورونا.

وبحسب بيان رسمي صادر، اليوم الجمعة، عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت نشرته "رويترز"، فإن الحكومة الإسرائيلية قررت منح السلطة الفلسطينية مليون جرعة من لقاح فايزر- بيونتك المضاد لكورونا.

وأكد البيان أن هذه الجرعات ستكون بالتبادل، بما يعني أن تقوم السلطة بمنح إحدى شحناتها المتوقع وصولها هذا العام لإسرائيل.

وقال: "السلطة الفلسطينية وافقت في المقابل على منح إسرائيل عددًا متبادلاً من جرعات فايزر من إحدى شحناتها الخاصة التي من المتوقع أن تصل في وقت لاحق من هذا العام".

وقد صدر بيان مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بالاشتراك مع وزارتي الصحة والدفاع.

يشار إلى أن وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، كانت قد اتهمت منتصف فبراير/ شباط الماضي، السلطات الإسرائيلية بمنع إدخال لقاحات مضادة لفيروس كورونا، بعثت بها الوزارة، إلى قطاع غزة، مؤكدة في بيان لها أن "السلطات الإسرائيلية تتحمل المسؤولية كاملة عن هذا الإجراء التعسفي المنافي لجميع الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية".

وأوضحت الوزيرة الفلسطينية أن هذه الجرعات كانت للطواقم الطبية العاملة في غرف العناية المكثفة المخصصة لمرضى فيروس كورونا، والطواقم العاملة في أقسام الطوارئ.