مقدسيون يدعون إلى مسيرة "نصرة للنبي محمد" بعد إساءات "مسيرة الأعلام" بحقه

دعا شبان مقدسيون إلى مسيرة عقب صلاة الجمعة اليوم نصرة للنبي محمد، بسبب ما قالوا إنها إساءات وجهها إليه المشاركون في مسيرة الأعلام الإسرائيلية.

وبحسب وكالة "سند" الفلسطينية، فإن شبابا مقدسيا دعا لتنظيم مسيرة في القدس المحتلة عقب صلاة جمعة اليوم نصرة للنبي، بسبب إساءات وجهها إليه مستوطنون شاركوا في مسيرة الأعلام منذ أيام.

وقال الداعون للمسيرة إنها ستنطلق من المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة إلى باب العامود.

وفي إطار التمهيد لدعوتهم للمسيرة نظم شباب مقدسي وقفة احتجاجية أمس عند باب العامود ردا على هتافات تضمنت شتائم وإساءات وجهها مشاركون في مسيرة الأعلام للنبي محمد.

وأكدت الوكالة اعتقال القوات الإسرائيلية عددا من الشبان الفلسطينيين المشاركين في الوقفة، كما استخدمت قنابل الصوت والمياه العادمة لتفريقهم.

وكانت مسيرة الأعلام قد رفضتها بداية السلطات الإسرائيلية بسبب خط سيرها المحدد مروره في البلدة القديمة، مؤكدة أنها ستثير العديد من الأزمات، لكن منظمات يمينية ومستوطنون أصروا على تنظيمها مع تغيير في خط سيرها، لتوافق الشرطة الإسرائيلية في النهاية وتنطلق المسيرة الثلاثاء الماضي.