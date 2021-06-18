مسؤول لبناني: تعريفة الإنترنت لن تتغير إلا في هذه الحالة

أكد عماد كريدية مدير عام ​هيئة أوجيرو​ عدم تغيير تعريفة الإنترنت، مؤكدا أن شيئا كهذا يحتاج إلى قرار حكومي.

وبحسب ما نشره كريدية عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر فإن تعريفة الإنترنت في لبنان باقية كما هي ولا تغيير فيها، إلا في حالة تشكيل حكومة واتخاذها قرارا بالتغيير.

لا تغيير في تعرفة الإنترنت.. إذ أن الصلاحية لاتخاذ هكذا قرار تعود حصراً لمجلس وزراء مجتمعاً وقائماً.. فأقله وإلى حين تأليف حكومة ونيلها الثقة واجتماعها تجاهلوا قوائم التعرفة الوهمية والأهم تجاهلوا اصحابها الحقيقيين.. فهم من يهوّلون عليكم وليس نحن.. pic.twitter.com/jGoVoy0aNM — Imad Kreidieh (@ikreidieh) June 18, 2021

وقال: "لا تغيير في تعريفة ​الإنترنت​ إذ أن الصلاحية لاتخاذ هكذا قرار تعود حصراً لمجلس الوزراء​ مجتمعاً وقائماً".

ولفت إلى أن الوضع سيبقى كما هو "إلى حين ​تأليف​ ​حكومة​ ونيلها الثقة واجتماعها" واتخاذها القرار.

وخاطب الجمهور قائلا: "تجاهلوا قوائم التعريفة الوهمية، والأهم تجاهلوا أصحابها الحقيقيين فهم من يهوّلون عليكم وليس نحن".

وكان كريدية قد أكد في تصريحات صحفية أن شبح الانقطاع عن العالم يخيم على لبنان بسبب مشكلة الإنترنت، مشيرا إلى تعرض النظام المصرفي والمؤسساتي الحالي لخطر الزوال، حيث أن معظم عمليات قطاعات المعلوماتية تعتمد عليه.

وقال: "أزمة الإنترنت تتعدى منعنا من نشر صور أو تغريدات على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى خطر انهيار وزوال مؤسسات وشركات وقطاعات بأكملها، ما قد يؤدي إلى عمليات طرد جماعية لعدد ضخم من الموظفين وإلى ارتفاع في نسب البطالة والفقر ومضاعفة حجم الأزمة الحالية. فأي عطل طارئ صغير على الشبكة العنكبوتية، كفيل بإحداث فوضى وارتباك وضياع داخل الإدارات العامة والمؤسسات الخاصة وكل ما يتصل بقطاعات الإنتاج فكيف لو كنا نتحدّث عن أزمة فعلية وخطر حقيقي بانقطاع الإنترنت بشكل كليّ؟".

يشار إلى هيئة أوجيرو هي الذراع التنفيذية لوزارة الاتصالات، وتشكل البنية التحتية الأساسية لجميع شبكات الاتصالات بما في ذلك مشغلي شبكات الهاتف المحمول موبايل، ومقدمي خدمات البيانات، ومقدمي خدمات الإنترنت وغيرها.