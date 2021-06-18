الحكومة المصرية للمواطنين: إعلانات التوظيف الوهمية تستهدف بياناتكم

حذرت الحكومة المصرية المواطنين من إعلانات التوظيف الوهمية، على خلفية ما انتشر من إعلانات مزيفة عن وظائف جديدة في هيئة قناة السويس، مؤكدة أنها تستهدف جمع البيانات واستغلالها.

وبحسب بيان نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد أن كل ما يتم تداوله من منشورات تتحدث عن إعلانات لوظائف جديدة في هيئة قناة السويس ليس له أساس من الصحة.

ولفت البيان إلى أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري قام بالتواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لتلك الإعلانات.

وشدد على أن تلك الإعلانات لا تمت للهيئة بصلة، وأن الإعلان عن أية وظائف جديدة يتم رسمياً عبر الطرق المقررة قانوناً من خلال الموقع الرسمي للهيئة عبر الرابط التالي"www.suezcanal.gov.eg.

وحذّر البيان المواطنين من مثل تلك المنشورات، مؤكدا أنها تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، في حين تعهدت الهيئة وفقا للبيان باتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال مروّجي تلك المنشورات المزيفة.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحرّي الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار المجهولة المصدر.