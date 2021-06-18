وزير الصحة الأردني الأسبق: وصلنا إلى المناعة المجتمعية

قال وزير الصحة الأردني الأسبق الدكتور غازي الزبن إن بلاده وصلت إلى المناعة المجتمعية التي تستهدفها.

وبحسب موقع "عمون" الأردني، أوضح الوزير الأردني الأسبق أنه مقتنع بأن الأردن وصل الآن إلى المناعة المجتمعية.

ورجح الزبن وصول نسبة الإصابات بكورونا في المملكة الهاشمية إلى 70%، وهو بحسبه "ما أسهم في انخفاض نسبة الإصابات مؤخراً".

وعن أسباب عزوف بعض الأردنيين عن أخذ اللقاح، عزا المسؤول الأردني ذلك إلى ما أسماه "التضارب في الآراء يوميا عند الحديث عن اللقاح"، مما سبب حيرة للمواطن، حسب قوله.

ودعا الزبن إلى تغيير الخطاب الإعلامي في التوعية بمسالة اللقاح، مؤكدا أنه "سبب الإرباك"، لأنه على حد قوله "لم يوحِ بالثقة".

وحمّل المسؤول الأردني السابق المسؤولين الحاليين مغبة عزوف الناس عن أخذ اللقاح، قائلا: "الجهات الرسمية لم تزرع من البداية الثقة للمواطنين وكان يجب أن يكون المسؤولون هم أول من يتلقى اللقاح".

وانتقد الزبن طريقة تلقي رئيس الوزراء الحالي ووزير الصحة السابق للقاح وإجرائهم فحوصات الأجسام المضادة بطريقة سرية، مؤكدا أنها "لم تسهم في زرع الثقة عند المواطنين".

يشار إلى أن تصريحات سابقة لوزير الصحة الأردني الدكتور فراس الهواري أكدت تدني نسبة الإقبال الجماهيري على تلقي اللقاح، خاصة في المحافظات.