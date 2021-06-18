الخارجية المصرية: شكري يتلقى اتصالا من وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد

أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد يائير لابيد، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا بسامح شكري وزير الخارجية المصري.

وبحسب بيان للخارجية المصرية نشرته عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد هنأ وزير الخارجية المصري سامح شكري، يائير لابيد وزير خارجية إسرائيل الجديد على منصبه، في اتصال هاتفي بينهما اليوم.

وأكد البيان تشديد الوزير المصري على كسر الجمود في عملية التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لتبدأ مفاوضات شاملة.

وأوضح شكري أن تحركا كهذا سيتم من خلاله تدعيم ركائز الاستقرار في المنطقة؛ لافتا إلى أن مصر ستظل تقوم بدورها لدعم كل جهد يستهدف سلاما شاملا وعادلا، في الشرق الأوسط.

ووفقا للبيان، فقد طالب وزير الخارجية المصري بعدم التصعيد بين الجانبين، مؤكدا على ضرورة دعم جهود عملية إعادة الإعمار، لافتا إلى حرص بلاده على تحقيق الأمن والاستقرار لكل شعوب المنطقة.

يشار إلى أن يائير لابيد قام بالتحالف مع نفتالي بينت لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، على أن يرأسها بينيت عامين ويرأسها لابيد عامين، وذلك بعد أن يتولى حقيبة وزارة الخارجية الإسرائيلية.