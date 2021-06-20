500 مليون دولار استثمارات أمريكية جديدة في تونس

كشف كل من وزير الشؤون الخارجية التونسي والسفير الأمريكي في تونس عن اتفاقية مشتركة تضخ بموجبها الولايات المتحدة الأمريكية نحو 500 مليون دولار كاستثمارات في تونس.

وبحسب ما نشرته السفارة الأمريكية في تونس على صفحتها بموقع فيسبوك، فإن السفير الأمريكي دونالد بلوم التقى وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي لبحث الاتفاقية المشتركة لمؤسسة تحدي الألفية بين الولايات المتحدة وتونس والتي ستوفّر قرابة 500 مليون دولار من الاستثمارات الأمريكية لتعزيز النمو الاقتصادي في تونس.

وقد عقد اللقاء تمهيدا لزيارة تقوم بها نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان إلى تونس.

وتناول لقاء المسؤولين التونسي والأمريكي أيضا بحث المساعدات الأمريكية لمجابهة جائحة كورونا، إضافة إلى مشروع تنمية السياحة الثقافية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 50 مليون دولار.