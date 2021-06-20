تشييد مستشفى عسكري ميداني في "القيروان" التونسية لإصابات كورونا

وبحسب موقع "موزاييك" التونسي أكد العميد الدكتور إيهاب اللبان، رئيس لجنة الأسرّة أن المستشفى العسكري الذي امر الرئيس التونسي بإنشاؤه في القيروان سيكون جاهزا لاستقبال الحالات بداية من الغد.

وكان بيان قد صدر عن رئاسة الجمهورية التونسية أكد أن الرئيس قيس سعيد قد أمر بإنشاء مستشفى عسكري ميداني بمحافظة القيروان (وسط) إثر الانتشار السريع فيها لفيروس كورونا.

وبالأمس أكد فيصل بن صالح مدير عام الصحة بوزارة الصحة التونسية، أن القيروان تعاني من انتشار السلالة البريطانية بشدة، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بالترفيع في عمليات التقطيع الجيني لاكتشاف مدى انتشار سلالات متحورة جديدة بولاية القيروان، مطالبا بإعطاء الأولوية للمناطق الموبوءة بها.

وياتي قرار الرئيس التونسي بإنشاء المستشفى العسكري الميداني نظرا لما تعانيه القيروان من بنية تحتية صحية غير مؤهلة للزيادة المطردة في الإصابات بها.

وبحسب بيانات صحية رسمية في تونس فإن أعداد المصابين في القيروان بلغ الجمعة الماضية 304 إصابات إضافة إلى 6 وفيات، وفي تونس على وجه العموم بلغ حتى اليوم نفسه 378 ألفا و982 منها 13 ألفا و874 وفاة، و330 ألفا و331 متعاف.‎

وكانت إيناس فرادي، مديرة إدارة الصيدلة بوزارة الصحة التونسية، وعضو لجنة التلقيح، قد أكدت أن 11% من التونسيين فقط هم من تلقوا لقاح كورونا، بعد ثلاثة أشهر من انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضدّ فيروس كورونا، واصفة هذه النسبة بـ"المتدنية جدا والبعيدة عن الهدف المعلن من قبل وزارة الصحة التي أعلنت أنّه سيتم تطعيم 3 مليون تونسي مع نهاية شهر يونيو/حزيران الحالي"، فيما تأمل الوزارة في تطعيم 50% من التونسيين ضدّ فيروس كورونا.