الكويت... وقفة احتجاجية رفضا للتطعيم الإجباري ضد كورونا

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، قام عشرات من الكويتيين بتنظيم وقفة احتجاجية ضد التطعيم الإجباري رافضين قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بمنع غير المطعمين من السفر أو دخول أماكن التجمعات، كالمطاعم والأندية ومراكز التسوق، وغيرها.

فيديو / مواطنة: مو على كيفكم تجبرونا على التطعيم. pic.twitter.com/l5BWKWhcdz — المجلس (@Almajlliss) June 20, 2021

ورفع المشاركون في الوقفة لا فتات كتب عليها شعارات مثل: "لا للمساس بحرياتنا، لا للتطعيم الإجباري، جسمي اختياري".

وقد سبق هذه الوقفة تغريدات انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ترفض أي قرارات تجبر المواطن على التطعيم، حيث اكد أصحابها أن مثل هذا الإجبار يتعارض مع الحرية التي كفلها الدستور حسب تعبير بعضهم.

ولا راح نسمح لكم تقيدون حرياتنا الدستور كفل الحرية و المساواة و اجسادنا احنا احرار فيها ، و كل شخص له حرية القرار بقبول او رفض التطعيم دون ابتزازات رخيصة!!#الحرية_الطبية#لا_للتطعيم_الاجباري #الكويت https://t.co/JSeXzWNukg — abdullah (@abdullahq8y11) April 8, 2021

وبالتوازي مع تلك الوقفة نظم ناشطون كويتيون وقفة اخرى في ساحة الإرادة، مطالبين بإعادة النواب السابقين، والناشطين السياسيين من الخارج، والعفو عنهم.

وجاء عنوان الوقفة بحسب لافتات رفعها المشاركون "العفو أولوية"، فيما مهد نشطاء لههذ الوقفة عبر الدعوة إليها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

غداً وقفة إحتجاجية تضامناً مع قضية اخواننا المهجرين..



نريده تجمع سلمي من مختلف كيانات الشعب الكويتي للدفاع عن الديموقراطية التي اغتصبت من قبل الرئيسين!



حضورك واجب واستحقاق وطني ورد الجميل تجاه من هُجر زوراً وبهتاناً من أجل حريتي وحريتك!#ساحضر_السبت_ساحه_الاراده #العفو_أولوية pic.twitter.com/pTBd9DA2F9 — Hessah✨ (@_HAlMutairii) June 11, 2021

وكانت السلطات الأمنية قد أغلقت قبل الوقفة المنطقة المحيطة بالساحة ومنعت المركبات من الوقوف بالقرب منها.