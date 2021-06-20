رئيس نادي الأسير الفلسطيني: إسرائيل تعتقل أطفال المقدسيين لاستنزاف عائلاتهم

وبحسب تصريحات نقلتها وكالة "سند" الفلسطينية قال قدروة إن "الاحتلال يعتقل حتى الأطفال في القدس"، لافتا إلى أن الاعتقال لا يعني أن يتم التحفظ على المعتقل داخل سجن بصورة دائمة، وإنما الهدف "استغلال واستنزاف العائلات من خلال دفع الغرامات الباهظة".

ولفت إلى أن الغرامات مرتفعة لا تقدر عليها معظم العائلات الفلسطينية، وهو ما يؤكد أن هدف "الاحتلال هو إفراغ جيوب الشعب الفلسطيني".

وأوضح رئيس نادي الأسير الفلسطيني أن الاعتقالات في القدس جعلتها "تتصدر أرقام الاعتقالات على يد جيش الاحتلال منذ قرابة أربع سنوات".

وبخصوص ما تتعرض له المدينة المقدسة من عمليات تهويد، أكد المسؤول الفلسطيني أن هناك مخططا لتهويدها، وإفراغها من سكانها الأصليين بعد محاولات إحباطهم المستمرة.