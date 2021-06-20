أبو الغيط يبدي انزعاجه من مواقف أوروبية انحازت لإسرائيل

أبدى أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، انزعاجه مما قال إنها مواقف أوروبية انحازت لإسرائيل في الأحداث الأخيرة.

القاهرة - سبوتنيك. وفي بيان صدر اليوم الأحد، عن الجامعة العربية أكد فيه أن الأمين العام أعرب عن قلقه وانزعاجه من بعض الموافق الأوروبية التي انحازت لإسرائيل بصورة واضحة، وفق ما جاء في البيان.

وقد صدر بيان الجامعة عقب لقاء جمع أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية وسفين كومبانس مبعوث الاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط.

ووصف البيان بعض المواقف الأوروبية في الأحداث الأخيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين بأنها "صارخة" في انحيازها للجانب الإسرائيلي.

ولفت إلى أن الإجماع الأوروبي على حل الدوليتين على أساس خطوط 67 يتناقض مع تلك المواقف التي قال إنها "سلبية".

وأكد أن مثل هذه المواقف "تعطي رسائل مخيبة للآمال للجانب العربي"، إضافة إلى أنها "تخصم من قوة الموقف الموحد للاتحاد الأوروبي" على حد تعبير البيان.