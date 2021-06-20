أفغانستان... إقالة وزيري الدفاع والداخلية وقائد الجيش على خلفية تصاعد العنف

أعلن القصر الرئاسي في أفغانستان في وقت متأخر من مساء أمس السبت عن إقالة كل من وزير الدفاع أسد الله خالد، ووزير الداخلية حياة الله حياة، ورئيس أركان الجيش ياسين ضياء.

وبحسب "رويترز" جاء الإعلان عن تغيير تلك القيادات الأمنية رفيعة المستوى على خلفية زيادة أعداد القتلى والمصابين في صفوف قوات الأمن بسبب هجمات تشنها حركة "طالبان".

وأكد بيان القصر الرئاسي تعيين كل من بسم الله خان محمدي قائما بأعمال وزير الدفاع، وعبد الستار ميرزاكوال وزيرا للداخلية، والجنرال ولي محمد أحمدزي رئيسا لأركان الجيش.

وكانت مصادر أمنية قد أعلنت أن 24 جنديا من القوات الخاصة الأفغانية قضوا الجمعة الماضية، وأصيب العشرات، في معركة كانت تستهدف استعادة السيطرة على منطقة تمكنت حركة "طالبان" من الاستيلاء عليها قبل ذلك بإقليم فارياب في الشمال الأفغاني.

وتخوض القوات الأفغانية حربا شديدة مع حركة طالبان، وذلك في 28 إقليما من أصل 34 في البلاد، منذ أعلنت أمريكا سحب قواتها في أبريل نيسان الماضي بحلول سبتمبر أيلول القادم، حيث تمكنت الحركة من الاستيلاء على 30 منطقة على الأقل.