كييف تعلن استعدادها لاستخدام طائرات من دون طيار في دونباس

قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، إن كييف تخطط لاستخدام طائرات من دون طيار تركية من طراز "بيرقيدار" خلال الأعمال القتالية في دونباس.

ووفقا له، فإن أوكرانيا "تعزز قدرتها الدفاعية الخاصة، من خلال شراء نماذج جديدة من الأسلحة الغربية"؛ وفقا لـ "وكالة الأنباء الفيدرالية".

وشدد كوليبا على أنه في حالة وقوع مواجهة مسلحة واسعة النطاق شرقي البلاد، فإن كييف ستستخدم طائرة "بيرقيدار" المسيرة.

وهدد الوزيرالأوكراني روسيا بالطائرات المسيرة التركية. بقوله إن الأسلحة الجديدة "تشكل رادعا فعالا"، مضيفا أن الحاجة لتلك الطائرات هي لاحتواء روسيا، بحسب تعبيره.

يذكر أن العلاقات الروسية الغربية، تدهورت بسبب الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار/مارس عام 2014. وتعتبر هذه الأزمة في العلاقات بين روسيا والغرب هي الأسوأ منذ تفكك الاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة، قبل أكثر من 20 عاما.

ويذكر أن أوكرانيا والدول الغربية تتهم روسيا دائما بالتدخل في النزاع بمنطقة دونباس شرق أوكرانيا، فيما أكدت موسكو في أكثر من مناسبة أنها ليست طرفا في النزاع الداخلي الأوكراني.