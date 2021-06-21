أمين اتحاد الشغل التونسي: مستعدون لنقل جلساتنا مع الحكومة على الهواء مباشرة

أعلن نور الدين الطبوبي، أمين عام اتحاد الشغل التونسي، عن استعداد الاتحاد لعقد جلسات مع الحكومة تنقل على الهواء مباشرة.

وبحسب تصريحات نقلها موقع قناة "نسمة" التونسية، فإن الطبوبي علل استعداد الاتحاد نقل جلساته مع الحكومة على الهواء مباشرة، بأن "يعلم الرأي العام من على حق ومن المخطئ".

تصريحات الطبوبي، جاءت اليوم الاثنين خلال كلمته في المجلس القطاعي للجامعة العامة للبنوك والمؤسّسات المالية.

وانتقد أمين عام اتحاد الشغل التونسي ما وصفه بـ"المماطلة" في زيادة الأجور ببلاده.

وقال إن "منظمة الأعراف" تتلكأ بشأن مفاوضات الزيادة في الأجور، المزمع تنفيذها هذه الفترة".

ووصف أمين عام اتحاد الشغل التونسي العلاقة بين منظمته والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالفاترة، لافتا إلى وجود "شيطنة كبرى" للقطاع البنكي.

وكانت أزمة زيادة الأجور في تونس قد شغلت حيزا كبيرا من نقاشات اتحاد الشغل التونسي مع حكومة هشام المشيشي، حيث سبق وأعلن الطبوبي في الـ7 من يونيو/ حزيران الجاري، أن اجتماعا حاسما سيتم عقده مع رئيس الحكومة هشام مشيشي بعد عودته من زيارة إلى العاصمة السويسرية جنيف، مشدا على أن اتحاده مصرٌ على التفاوض بشأن الزيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص، لافتا إلى وجود اتفاق مع الحكومة على فتح مفاوضات اجتماعية بعنوان 2021 و2022 و2023، رافضا تحميل الاتحاد ما وصفها بـ"خيارات فاشلة واستراتيجيات غير مسؤولة من قبل الحكومة والأطراف الداعمة لها".