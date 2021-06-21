الخارجية المصرية: إطلاق سراح 90 مصريا كانوا محتجزين في ليبيا... فيديو

أكدت وزارة الخارجية المصرية إطلاق سراح 90 مواطنا مصريا كانت قد احتجزتهم السلطات في العاصمة الليبية طرابلس.

وبحسب ما أعلنته الخارجية المصرية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فقد أكد السفير محمد ثروت سليم، رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في طرابلس، إطلاق سراح 90 مواطنا مصريا كانوا محتجزين في مقر الهجرة غير الشرعية في العاصمة الليبية، منذ الجمعة الماضية.

وأشار السفير المصري إلى أن أغلب المصريين المطلق سراحهم ينتمون إلى قرية واحدة هي قرية القايات مركز العدوة بمحافظة المنيا في صعيد مصر.

سليم أوضح أن السفارة المصرية في طرابلس قامت بالتنسيق مع السلطات الليبية لإنهاء الإجراءات الخاصة بالمصريين المحتجزين.

وأثنى السفير المصري على تعاون السلطات الليبية، موجها الشكر لوزير الداخلية الليبي والمسؤولين والجهات المحلية، لافتا إلى أن هذا التعاون يدل على عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين.