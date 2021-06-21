عماد متعب يكشف حقيقة حالته الصحية

كشف مهاجم الأهلي والمنتخب المصري السابق، عماد متعب، حقيقة حالته الصحية، بعد ما تردد عن ذهابه للعلاج في أوروبا.

وبحسب موقع "الوطن" أكد متعب أن ذهابه إلى أوربا يأتي في إطار إجراء مجموعة من الفحوصات الطبية بعدما تعرض له مؤخرا من وعكة صحية.

وأوضح نجم الأهلي السابق أنه ينتظر انتهاء أزمة وباء "كورونا"، من أجل السفر إلى أوروبا، قائلا: "بإذن الله تكون الأمور بخير".

خضعت لعملية جراحية منذ أيام تمنعني من الالتقاء بكم عبر شاشتكم المفضلة ontime sports في ستوديو القمة ... بالتوفيق لكل نجوم الاستوديو اليوم .. ويارب قمة تليق بالناديين الكبيرين .. وكل عام والشعب المصري كله بخير ❤️ — Emad Meteb (@emadmeteb90plus) May 10, 2021

وكان متعب قد أعلن سابقا خضوعه إلى عملية جراحية، حيث قال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خضعت لعملية جراحية منذ أيام تمنعني من الالتقاء بكم.. بالتوفيق لكل نجوم الاستوديو".