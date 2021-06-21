إعلام: الكويت تصدر قرارا هاما بخصوص الوافدين إليها

قالت تقارير إعلامية كويتية إن الوافدين إلى الكويت سيتم إعفاؤهم من شرط "الترانزيت" في بلد آخر بغرض الحجر بشرط التطعيم.

ووفقا لتصريحات نقلتها جريدة "القبس" الكويتية عن "مصادر حكومية"، فإن المقيمين في الكويت والذين سيعودون إليها بعد قضاء إجازاتهم في الدول المحظورة، لن يكونوا مطالبين بقضاء 14 يوما في دولة "الترانزيت"، حسبما كان مقررا.

وفيما لفتت المصادر إلى أن هذا القرار سيبدأ العمل به من أول شهر أغسطس/ آب القادم، أكدت أن القرار يشترط حصولهم على التطعيم باللقاحات المعتمدة في الكويت.

وبخصوص البديل الذي سيطلب من العائدين المستوفين لهذا الشرط، قالت المصادر إنه سيتم الاكتفاء بفحصي "بي سي آر"، أحدهما قبل وصول الكويت بـ 72 ساعة، والآخر خلال فترة الحجر المنزلي التي ستكون لمدة أسبوع، مشيرة إلى إمكانية إنهاء مدة الحجر قبل الأسبوع شريطة ظهور نتيجة التحليل الثاني سلبية.

وأوضحت المصادر أن مجلس الوزراء سيصدر قرارا قريبا بخصوص سفر المقيمين برفقة أطفالهم خلال إجازة الصيف، وهل سيدخلون البلاد بلا تطعيم أم لا.

يشار إلى أن السلطات الكويتية كانت قد حددت أربعة أنواع من التطعيمات، يعفى المطعمون بها من الحجر المؤسسي عند وصولهم إلى الكويت.

ووفقا لخطاب من الصحة الكويتية فإن اللقاحات التي حددتها وزارة الصحة الكويتية هي "فايزر بايونتك"، و"أسترازينيكا أكسفورد"، و"موديرنا"، و"جونسون آند جونسون".