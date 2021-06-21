أردوغان يعلن إلغاء حظر التجول وعودة الحياة الطبيعية لتركيا بدء من 1يوليو

كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن قرار بإلغاء حظر التجول وعودة الحياة الطبيعية لتركيا بدءا من الأول من يوليو/ تموز المقبل.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، فقد ألغى أردوغان حظر التجول بشكل كلي بداية من الأول من يوليو المقبل.

تصريحات أردوغان جاءت في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الإثنين، عقب اجتماع للحكومة بالمقر الرئاسي في العاصمة أنقرة.

وبجانب إلغاء حظر التجول أعلن أردوغان عن مجموعة من القرارات التي تستهدف عودة الحياة الطبيعية إلى تركيا، بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذت للوقاية من انتشار وباء "كورونا".

فقد أعلن الرئيس التركي عن "عودة نظام العمل الطبيعي في المؤسسات العامة، وإلغاء قيود السفر بين المدن والقيود المتعلقة باستخدام وسائل النقل العام".

وقال أردوغان إن عملية التطعيم في بلاده جاءت في الصدارة بين دول العالم خلال الأسبوع الأخير، مقارنة بعدد السكان، مؤكدا أنهم يستهدفون "إتاحة التطعيم بلقاح كورونا لكافة مواطنينا فوق 18 عاما في غضون بضعة أسابيع".

يشار إلى أن تركيا وفي منتصف مايو /أيار الماضي، كانت قد أعلنت تطبيق حظر تجول في 15 ولاية لمدة 4 أيام، من 16 مايو حتى يوم 19 من الشهر نفسه، لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" في تلك المناطق.

​وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال كلمة متلفزة وقتها، إنه "في الوقت الذي استطاعت تركيا فيه تلبية احتياجاتها وتوفير الدعم للخارج لمكافحة كورونا وقفت البلدان المتقدمة عاجزة".