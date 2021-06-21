تسجيل
21:09 GMT21 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي

    قيادي في الانتقالي الجنوبي لـ"سبوتنيك": تم التوافق على عودة الحكومة اليمنية إلى عدن

    © Photo
    الأخبار
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/10/1049274947_0:0:1201:676_1200x675_80_0_0_3e915e17eb4f0b8b926d4c80d0ee3f1f.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/news/202106211049318060-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%80%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%AF%D9%86/

    أكد القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، منصور صالح، توصل المجلس مع الشرعية اليمنية إلى توافق حول عودة حكومة المناصفة إلى العاصمة عدن، تنفيذا لالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاق الرياض.

    وأوضح صالح في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الاثنين "أن الجانب السعودي لعب دورا مهما في تقريب وجهات نظر الطرفين حتى تم التوصل إلى هذا الاتفاق".

    قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، اليمن 2020
    © AFP 2021 / NABIL HASAN
    هل بدأت مرحلة جديدة من الصراع في الجنوب اليمني بين "الشرعية" و"الانتقالي"؟

    وقال القيادي الجنوبي، إن المجلس حريص على عودة الحكومة، ومعالجة الأوضاع المختلة جراء ممارسات عناصر فاسدة محسوبة على الشرعية اليمنية سعت ومازالت تسعى لتعطيل تنفيذ اتفاق الرياض.

    وتمنى القيادي الجنوبي على الحكومة أن تكرّس جهودها لتحسين الخدمات، وتأمين صرف الرواتب، وإنقاذ الناس من الحالة التي وصلوا إليها، نتيجة انتهاج قوى نافذة في الشرعية اليمنية لسياسة حرب الخدمات، وتعذيب المواطن بهدف تحقيق غايات سياسية.

    وأوضح صالح، أن وفد المجلس يواصل مشاوراته مع الشرعية اليمنية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وهو جاد في الوصول إلى تفاهمات تضمن تنفيذ الاتفاق كما هو دون قفز إو انتقائية أو اجتهادات لتفسيره بغير ماهو عليه.

    وغادرت الحكومة اليمنية عدن منذ نحو  شهرين وامتنعت عن العودة بناء على توجيهات من الرئاسة اليمنية التي تطلب السماح بدخول قوات إضافية تتبعها لتأمين وحماية القصر الرئاسي في عدن، وهو الأمر الذي يقول القيادي في المجلس منصورصالح، إنه خارج الاتفاق، وأن القوات المتفق عليها قد عادت إلى عدن وتسلمت مواقعها في القصر وحوله.

    وكان المجلس الانتقالي الجنوبي أعلن تعليق مشاركته في مشاورات استكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض، التي تستضيفها العاصمة السعودية، بعد قيام نقطة أمنية تتبع الحكومة اليمنية بمحافظة شبوة الجنوبية، باختطاف قيادة المجلس في محافظة حضرموت واعتبرت ذلك عملا ارهابيا.

    انظر أيضا:

    السفير السعودي في اليمن يعلن اكتمال الترتيبات العسكرية لتنفيذ اتفاق الرياض
    إيران تخرج ببيان شديد اللهجة ضد السعودية وتعلق على "اتفاق الرياض"
    محافظ عدن يباشر مهام عمله تنفيذا لآلية سعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض
    "الانتقالي الجنوبي": جهات معادية للسعودية يقلقها تنفيذ اتفاق الرياض
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    حصاد البطيخ في بيت لاهيا
    فاكهة الموسم... حصاد البطيخ في قطاع غزة
    الجيش الألماني في أفغانستان
    الجيش الألماني يترك خلفه الكثير من البيرة في أفغانستان
    من هو رئيس إيران الجديد؟
    من هو رئيس إيران الجديد؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك