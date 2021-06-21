أمريكا تمدد العقوبات على كوريا الشمالية لعام إضافي

مددت أمريكا العقوبات التي فرضتها على كوريا الشمالية لمدة عام إضافي، ينتهي في شهر يونيو/ حزيران من العام المقبل.

واشنطن- سبوتنيك. وبحسب بيان للبيت الابيض فقد أعلن أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، تمديد العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية لمدة عام إضافي.

وقال البيان إن "بايدن مدد لعام آخر حالة الطوارئ الوطنية المعلنة فيما يتعلق بكوريا الشمالية في عام 2008، وهو الأساس القانوني لفرض عقوبات متعددة على البرنامج النووي للبلاد".

وتعود قصة العقوبات الأمريكية على كوريا الشمالية إلى عقود مضت، لكنها شهدت حالات من المد والجزر بين الدولتين، إلى أن فرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ما قيل إنه أقسى عقوبات على بيونغ يانغ، في العام 2018، تضمنت استهداف أصول نقل بحري تابعة لها، وبعدها فصلت وزارة الخزانة الأمريكية طبيعة هذه العقوبات، لتؤكد أنها عقوبات مالية على عشرات الشركات والسفن، من تسع دول لها روابط بأنشطة الشحن الكورية الشمالية.

وتحاول أمريكا تضييق الخناق على بيونغ يانغ صاحبة الاقتصاد الضعيف لمنعها بالأساس من تطوير برنامجها النووي، خصوصا ما قيل حول قيامها بتطوير صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية قد يصل مداها الى مدن رئيسية في الولايات المتحدة.