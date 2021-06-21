أمير قطر: تنافس الدول للحصول على لقاحات تفوق حاجتها يعرقل السيطرة على الوباء

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن تنافس بعض الدول في الحصول على لقاحات تفوق حاجتها من شأنه أن يعرقل السيطرة على الوباء.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية قال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر إن تسابق وتنافس بعض الدول في الحصول على كميات من اللقاح تفوق حاجتها منها سيسهم بتعثر الجهود الدولية الرامية للسيطرة على الوباء عالميا".

أبرز ما جاء في كلمة سمو أمير البلاد المفدى في الجلسة الافتتاحية لمنتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، الذي يعقد تحت الرعاية الكريمة لسموه تحت شعار "آفاق جديدة للغد"، من 21 وحتى 23 يونيو الجاري. #قناhttps://t.co/OfB7sKuIlr pic.twitter.com/SDOYeuPIvz — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) June 21, 2021

ولفت إلى أن مثل هذه التصرفات ستعوق مسيرة التنمية في الدول النامية بسبب ما سينتشر بها من أمراض وأوبئة.

تصريحات أمير قطر جاءت في كلمة ألقاها اليوم الإثنين بالجلسة الافتتاحية لـ"منتدى قطر الاقتصادي الأول"، الذي ينظم بالتعاون مع وكالة "بلومبيرج" الأمريكية للأنباء.

المنتدى الذي حضره رؤساء دول وحكومات وخبراء من مختلف دول العالم، أكد فيه أمير قطر على ماوصفها بـ"السياسة الاقتصادية المتوازنة" التي تنتهجها قطر استعدادا للمرحلة القادمة، لافتا إلى أن ذلك يتم عبر التوسع في مشروع الغاز في حقل الشمال.

وأعلن أن هذا المشروع يستهدف زيادة إنتاج قطر من الغاز بنسبة 40% بحلول عام 2026، مما سيعزز بحسبه استثمارات قطر "لصالح الأجيال القادمة".

يشار إلى أن حقل الشمال يقع في الساحل الشمالي الشرقي لقطر، وتم اكتشافه في العام 1971، ويبلغ الاحتياطي الموجود به من الغاز قرابة 900 تريليون قدم مكعب، وهو ما يعادل 10% من الاحتياطي العالمي.

ويبلغ إنتاج قطر من الغاز المسال حاليا 77 مليون طن سنويا، وتستهدف رفعه إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول العام 2026.