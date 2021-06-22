إعلام: زيادة ودائع اللبنانيين في سويسرا 2.7 مليار دولار في 2020

أكدت وسائل إعلام لبنانية أن ودائع اللبنانيين في بنوك سويسرا زادت 2.7 مليار دولار في العام 2020.

ووفقا لموقع النشرة اللبناني فإن إعلاما سويسريا تحدث عن قيام العملاء اللبنانيين بجمع أموال كثيرة خلال العام الماضي.

ولفت إلى أن بيانات البنك الوطني السويسري أثبتت ارتفاع أموال اللبنانيين في بنوك سويسرا قرابة الثلثين في العام الماضي، بما يقدر بـ 2.5 مليار فرانك سويسري، وهو ما يوازي 2.7 مليار دولار أمريكي، مقررة أن أموال اللبنانيين أضحت الآن 6.46 مليار فرانك سويسري.

وأكد البنك الوطني السويسري أن هذه النسبة هي أعلى زيادة خلال عام واحد منذ بدأ البنك في إصدار بياناته في العام 1996م.

يشار إلى أن اتهامات متعددة توجهت إلى مصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة بشأن تهريب أموال إلى الخارج، فيما جرت تحقيقات فرنسية وسويسرية بالتعاون مع القضاء اللبناني حول تلك المخالفات.

ويعيش لبنان على وقع أزمة داخلية امتدت لشهور منذ نجاح الكتل السياسية في تسمية سعد الحريري رئيسا للحكومة، غير أن خلالفات بين الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون تمنع من تشكيل الحكومة.

وقد ألقت الأزمة السياسية بظلالها على الأوضاع الاقتصادية، فهبطت الليرة اللبنانية إلى أدنى مستوياتها، وبدأ المصرف المركزي في الحديث عن إلغاء الدعم، فيما تفاقمت أزمات تتعلق بالخدمات الأساسية، كالكهرباء والدواء وغيرها.