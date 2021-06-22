إخطارات إسرائيلية لـ20 أسرة في نابلس بهدم منازلهم

وبحسب تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أكد غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة أن هذه الإخطارات تم تسليمها لـ20 أسرة داخل البلدة.

وقال: "قوات الاحتلال اقتحمت بلدة روجيب وشرعت بتوزيع إخطارات بالهدم لنحو 20 منزلا في المنطقة الشرقية الجنوبية".

يشار إلى أن مدينة نابلس شهدت في الأول من فبراير/ شباط الماضي حملة إسرائيلية لوقف البناء في المناطق المصنفة "ج" حسب اتفاق اوسلو، حيث أوقفت بناء 36 منزلا في المدينة، متعللة بأنها عمليات تنظيم بناء في المناطق القريبة من المستوطنات.

وقد شهد شهر نوفمبر/ تشرين الثاني أكبر عملية هدم للمنازل قامت بها القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، حيث دمرت 70 منشأة سكنية وحظائر للماشية، في تجمع حمصة "البقيعة" في محافظة طوباس شمالي الضفة الغربية.

وقد أصدرت وزارة الخارجية المصرية وقتها بيانا أدانت فيه عمليات الهدم، مؤكدة أن "هذا الإجراء يعد انتهاكا واضحا للشرعية الدولية ومقررات القانون الدولي الإنساني"، ولافتة إلى أن "تلك الممارسات تُفاقم من الظروف الإنسانية الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني الشقيق، والتحديات ذات الصلة بانتشار جائحة فيروس "كورونا"، فضلاً عما تمثله من عائق أمام حل الدولتين وفرص التوصل للسلام الشامل والعادل وتحقيق الاستقرار في المنطقة".