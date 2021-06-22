المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية: وفد عسكري عراقي زار السعودية

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، قال مكتب اللواء يحي رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية إن رسول زار المملكة على رأس وفد عسكري.

وفيما لم يعلن البيان موعد الزيارة ولا مدتها، أوضح أن رسول كان "على رأس وفد إعلامي عسكري يتمثل بمجموعة من ضباط الإعلام في مختلف تشكيلات الجيش العراقي".

وتحدث البيان عن زيارة الوفد لمركز الحرب الفكرية السعودي، مشيدا بجهود المركز في محاربة التطرف.

يشار إلى أن العلاقات السعودية العراقية تشهد تحسنا مطردا في العديد من المجالات، حيث استقبل الرئيس العراقي نائب وزير الدفاع السعودي في منتصف مايو/ أيار الماضي، وأشاد بتطوير العلاقات بين الجانبين وتوطيد آفاق التعاون في مختلف المجالات، مشددا على ضرورة العمل بالاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في مجالات الأمن والاقتصاد والاستثمار، وتعزيزها بمزيد من التعاون والتنسيق المشترك وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وقبلها وفي الأول من أبريل/ نيسان الماضي زار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي المملكة العربية السعودية، حيث استقبله الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، وشهدت الزيارة توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين.