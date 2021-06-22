عمر البشير يتعرض لوعكة صحية... ومصادر: سينتقل إلى المستشفى

وبحسب تصريحات لموقع "الشرق"، أكد مصدر أمني سوداني أن الرئيس السابق للسودان عمر البشير "سيتم نقله لأحد المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية اللازمة".

وقال إنه "يعاني من وعكة صحية، منعته من حضور جلسة المحاكمة على خلفية انقلاب 1989".

وكان البشير قد نُقل، في ديسمبر/ كانون الأول، إلى مستشفى علياء العسكري بأم درمان، لإجراء فحوصات طبية، بعد تدهور حالته الصحية، إثر وفاة شقيقه اللواء عبد الله حسن أحمد البشير بسبب كورونا.

ويحاكم عمر البشير هو و27 من حكومة الإنقاذ بتهمة التخطيط لانقلاب عسكري على حكومة الصادق المهدي في العام 1989، كما يواجه تهمة قتل عد من الضباط في العام 1990، وكذلك قتل المتظاهرين في محاولة فض الاعتصام في يوليو/ تموز عام 2019، وأيضا يحاكم بسبب ارتكابه ما وصفته المحكمة بجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، وأخيرا بتهم تتعلق بقضايا فساد واستغلال سلطة وإتجار في النقد الأجنبي.