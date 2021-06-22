حساب إسرائيل بالعربية على "تويتر" يكتب عن ممثلة مصرية في يوم ميلادها

وكتب الحساب الذي يعرف نفسه بأنه الحساب الرسمي لدولة إسرائيل بالعربية على "تويتر" يقول: "في مثل هذا اليوم من عام 1919 ولدت راقية إبراهيم ممثلة مصرية يهودية واسمها الحقيقي راحيل أبراهام ليفي".

في مثل هذا اليوم من عام 1919 ولدت راقية إبراهيم ممثلة مصرية يهودية واسمها الحقيقي راحيل أبراهام ليفي. كانت من أهم الوجوه في السينما المصرية ومن مشاهير اليهود المصريين في الساحة الفنية والثقافية وما هذا الا قسط يسير من المساهمة الثقافية للجالية اليهودية في مصر على امتداد التاريخ pic.twitter.com/z0EeKp0G2n — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 22, 2021

ويؤكد أنها كانت "من أهم الوجوه في السينما المصرية ومن مشاهير اليهود المصريين في الساحة الفنية والثقافية".

وربط الحساب بين حديثه عن راقية إبراهيم وبين ما قال إنه إسهام ثقافي للجالية اليهودية في مصر، حيث قال: "وما هذا إلا قسط يسير من المساهمة الثقافية للجالية اليهودية في مصر على امتداد التاريخ".

يشار إلى أن راقية إبراهيم قدمت عددا من الأعمال السينمائية بالأبيض والأسود، منها: "جنون الحب"، "كدت أهدم بيتي"، "زينب"، "ملاك الرحمة"، "ماكنش عالبال"، "حب لا يموت".