قوات الأمن المغربية تفكك خلية لـ"داعش" في مراكش

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء المغربية، فقد أكد المكتب المركزي للأبحاث القضائية تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) في جماعة سيدي الزوين في مدينة مراكش.

وعن تفاصيل تلك الخلية، أكد البيان أنها تتكون من "4 متطرفين تتراوح أعمارهم ما بين 22 و28 سنة"، مشيرا إلى أن العملية تمت صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضح أن العملية أسفرت عن ضبط أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام، ومعدات معلوماتية، وآلة للتلحيم، ومواد كيماوية عبارة عن "50 كيلوغراما من نترات الأمونيوم، و3 كيلوغرامات من "سلفات البوتاس"، و4 علب تحتوي على مواد سامة، و3 أكياس سعة 800 غرام تضم مساحيق كيميائية مشبوهة، فضلا عن أسلاك كهربائية وميزان".

ولفت إلى ضبطه بابا حديديا عليه شعار شبيه بشعار تنظيم الدولة الإسلامية، "داعش".

وأشار البيان إلى أن العملية جاءت نتاج بحث ميداني، وتتبع تقني للشخص الذي يتزعم هذه الخلية، مشيرا إلى أنه كان يخطط للالتحاق بفرع تنظيم “الدولة الإسلامية” في منطقة الساحل، بعدما نسج علاقات مع قيادي في صفوف هذا التنظيم، يحمل جنسية دولة أجنبية.