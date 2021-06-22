الجزائر... صلاحيات للولاة لاتخاذ ما يرونه مناسبا من إجراءات للسيطرة على كورونا

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، فقد أصدر عبد العزيز جراد، الوزير الأول في الجزائر قرارا يقضي بإعطاء حكام بعض الولايات التي ما زالت تعاني من ارتفاع نسبة الإصابات، صلاحية اتخاذ ما يرونه من تدابير إضافية يقتضيها الوضع الصحي في ولاياتهم، مشترطا موافقة السلطات المختصة عليها.

وأشار القرار إلى أنه يدخل في إطار هذه الصلاحيات "إقرار أو تعديل أو ضبط مواقيت حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانا، أو حيا أو أكثر، يشهد بؤرا للعدوى".

وكان القرار قد تضمن تمديد الحجر الجزئي الذي يبدأ من الساعة الثانية عشرة عند منتصف الليل، وحتى الرابعة من صباح اليوم التالي، في 14 ولاية.

وعلل القرار التمديد بأنه يأتي في إطار تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.

وعن الولايات الـ14 أوضح البيان أنها "الأغواط، باتنة، بجاية، البليدة، تبسة، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، سطيف، سيدي بلعباس، قسنطينة، المسيلة، ورقلة، وهران وبومرداس".