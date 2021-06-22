تقرير: أكثر من نصف مستثمري الأردن يحتاجون إلى عام للتعافي من آثار كورونا

أكد تقرير أردني أن أكثر من 50% من المستثمرين في الأردن يحتاجون سنة أو أكثر للتعافي من أثر جائحة كورونا.

وبحسب تقرير صادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني نشره موقع عمون، فإن أكثر من نصف المستثمرين في البلاد يحتاجون فترة للتعافي من آثار الجائحة.

التقرير الذي رصد نتائج الجولة الثامنة من مسح ثقة المستثمرين في الأردن، أظهر تراجعاً في ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية في المملكة الهاشمية.

ودلل على ذلك بارتفاع نسبة المستثمرين الذين يرون أن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ من 55% في الجولة السابعة إلى 69% في هذه الجولة، لافتا إلى أن النسبة الأكبر من هؤلاء كانت في قطاع التجارة 86%.

وأوضح التقرير أن ارتفاع النسبة في هذا القطاع تفسر توقف عملية الإنتاج، وانقطاع سلاسل التوريد على المستوى العالمي والمحلي.

وأجاب التقرير عن السؤال الذي يتحدث عن دوافع المستثمرين لرؤية الأوضاع بهذه الطريقة، حيث أظهر أن 33% منهم يفسرون ذلك بسوء الوضع الاقتصادي، بينما يرى 22% منهم أن سوء إدارة ملف كورونا، وغياب التخطيط بعيد المدى هو السبب الأهم، فيما أجاب 11% منهم، بأن عمليات الإغلاق المفروضة هي السبب.

يشار إلى أن المسح قد ارتكز في منهجيته لعام 2021 على 5 محاور رئيسية؛ هي تقييم عام للوضع الاقتصادي في الأردن، والبيئة الاستثمارية ومدى جاذبيتها للاستثمار، والآثار المترتبة عن جائحة كورونا على قطاع الأعمال بالمملكة الهاشمية، ومدى رضى المستثمرين عن الإجراءات الحكومية الاقتصادية خلال الأزمة، إضافة إلى العوامل الجاذبة والطاردة للمستثمرين.