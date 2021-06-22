نائب لبناني: الرئيس عون يدرس خيارات وسيعلن قريبا عن حلول جذرية... فيديو

أكد النائب اللبناني جورج عطا الله عضو التيار الوطني الحر أن الرئيس ميشال عون يدرس مجموعة من الخيارات، وسوف يعلن قريبا عن حلول جذرية.

وبحسب لقاء له على فضائية الجديد اللبنانية، قال عطا الله: "اليوم نحن في إطار أن الرئيس يدرس خيارات محددة تتجاوز كلمة أو رسالة للمجلس النيابي أو رسالة متلفزة"، مشددا على أن ما سيعلنه عون "سيكون له مفعول تنفيذي يؤدي لإعادة خلط الأوراق لتسريع تشكيل الحكومة".

وفيما لفت إلى أن ما لدى الرئيس اللبناني يعتبر "حلولا جذرية"، أكد في إجابته عن سؤال "متى؟"، قائلا: "التوقيت عند الرئيس ولكن ليس ببعيد".

ومع تأكيده أن ما لدى عون هي مبادرة قوية وكبيرة، أشار إلى أن "ما قام به رئيس "التيار الوطني الحر" ​جبران باسيل​، قد يكون نوعا من إعطاء فرصة إضافية".

ووصف النائب اللبناني ما طرحه رئيس التيار العوني الحر جبران باسيل من استقالة التيار الوطني الحر من المجلس النيابي بأنه "أبغض الحلال"، مؤكدا أن "هذا الأمر لن يؤدي إلى حل أي شيء في الأزمة إلا موضوع التكليف".

وكشف عضو التيار الوطني الحر عما وصفه بـ"التوجه" لدى تياره بعدم قبول أي تمثيل في الحكومة إلا من صلب "​التيار الوطني الحر​"، لافتا إلى أن ما كان يسمى بـ "المستقل والصديق"، لم يعد يمثل التيار، مؤكدا أن التيار لن يشارك في الحكومة إلا بهذه الطريقة.