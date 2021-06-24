تونس.. تأكيدات رسمية بتجاوز سرعة انتشار السلالة الهندية حاجز الـ60%

صدرت اليوم الخميس، تصريحات رسمية من اللجنة العلمية التونسية لمكافحة كورونا تؤكد تجاوز سرعة انتشار السلالة الهندية في تونس حاجز الـ60%.

وبحسب تصريحات نقلها موقع قناة نسمة التونسي قالت جليلة بن خليل المتحدث الرسمي باسم لجنة مجابهة كورونا إن "نسبة سرعة انتشار السلالة الهندية من الفيروس التاجي تتجاوز 60 % مقارنة مع السلالات أخرى".

وفيما أكدت بن خليل اكتشاف 6 حالات من السلالة الهندية عقب عملية التقطيع الجيني، لم تستبعد وجودها على وجه التحديد في القيروان، معللة ذلك بـ "سرعة انتشارها وخطورتها".

وقالت المتحدثة باسم اللجنة العلمية التونسية لمجابهة كورونا إن اللجنة كانت تتوقع وجود هذه السلالة في تونس مثل السلالة البريطانية، مؤكدة كذلك أنه تم اكتشاف حالة من السلالة البرازيلية لدى شخص قادم من إيطاليا وتم عزلها.

ولفتت إلى أن اللجنة تعقد اجتماعات اليوم، سترفع بعدها مجموعة من التوصيات إلى اللجنة الوطنية من أجل اتخاذ مايلزم من إجراءات وقرارات.

يشار إلى أن وزير الصحة التونسي فوزي المهدي كان قد أعلن في منتصف مايو/ أيار الماضي أن بلاده لن تغلق حدودها مع الدول التي توجد بها السلالة الهندية من فيروس كورونا، مؤكدا على أن الخضوع لحجر صحي إجباري هو الإجراء الوحيد المعتمد حاليا في التعامل مع الوافدين على تونس، واعدا بإعلام الرأي العام فور تسجيل إصابات بالسلالات الأخرى من فيروس كورونا على غرار ما حدث مع السلالة الجنوب إفريقية.

بعدها وبالأمس تحديدا الأربعاء 23 يونيو/ حزيران، أصدرت وزارة الصحة التونسية بيانا أكدت فيه اكتشاف 6 إصابات بالسلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا المستجد، بعد سلسلة "عمليات من التقطيع الجيني الجزئي".