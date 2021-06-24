المجلس الثوري لـ"فتح" يدعو "حماس" والفصائل الفلسطينية لحوار فوري

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أكد المجلس، في ختام أعمال دورته الثامنة، دعوة الرئيس الفلسطيني فصائل المقاومة إلى بدء حوار فوري.

وقال البيان إن الغرض من استئناف الحوار الوطني بصورة فورية هو الاتفاق على "برنامج سياسي ينهي الانقسام وينجز الوحدة الجغرافية السياسية للوطن".

وكان المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" قد عقد دورته الثامنة في مدينة رام الله على مدار الأيام الثلاثة الماضية تحت عنوان "القدس عاصمتنا وعنوان هويتنا وحرية شعبنا".

وشدد البيان على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وهي عنوان الاعتراف الإقليمي والدولي في فلسطين، لافتا إلى الترحيب بـ"من يريد الالتحاق بها من فصائل العمل الفلسطيني على نفس الأسس، والاستحقاقات، التي يتم تطبيقها دوما في هذه الحالات".

وتحدث البيان عن إعمار غزة مؤكدا أنها "أولوية فلسطينية قصوى، والحكومة الفلسطينية هي العنوان لذلك، وتستعين بالقوى المجتمعية والسياسية وبالشراكة مع المجتمع الدولي".

ولفت البيان إلى رغبة الحركة في "تشكيل حكومة توافق وطني تجسد إنهاء الانقسام وتعمل على معالجة أثار الحصار الإسرائيلي الظالم المفروض على قطاع غزة"، داعيا "المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية كافة".