الرئيس الإيراني يعلن أن بلاده الأولى عالميا في توصيل الغاز لسكانها

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده تعد الأولى عالميا في مجال توصيل الغاز للسكان في كل أنحائها.

وبحسب تصريحات نقلتها وكالة إرنا الإيرانية، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن " خدمات توصيل الغاز للقرى تضاعفت عشرين مرة مقارنة مع ثماني السنوات السابقة".

واعتبر روحاني هذا التضاعف فخرا لوزارة النفط وشركة الغاز التابعة لها، مؤكدا على أنه كذلك مؤشر على جهود كبيرة للعاملين في القطاع.

وتحدث الرئيس الإيراني عن أن تحقيق مثل هذه الأرقام في سياق عقوبات اقتصادية مفروضة على بلاده، مع تفشي وباء كورونا، يدل بحسبه على " استعداد الشعب الايراني للتضحية خدمة لمصالح البلاد وتحقيق التنمية فيها".

وعن حقول الغاز في إيران قال روحاني إن هناك حقولا مشتركة مع دول أخرى ينبغي استخدامها، ضاربا المثل بحقلي بارس وكارون المشتركين، حيث تشارك قطر في الحقل الأول، والعراق في الحقل الثاني.

وكشف أن حقل بارس تستخرج منه إيران بشكل متساو مع قطر، "أو تقدمنا عليها حيث تضاعف حجم الاستخراج من الحقل مقارنة مع ما كان قبل ثماني السنوات" حسب تعبيره.

وبخصوص حقل غرب كارون المشترك مع العراق، كشف روحاني أيضا أن حجم الإنتاج منه تضاعف خمس مرات مقارنة بما كان عليه قبل ثماني السنوات.