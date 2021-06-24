الجوازات السعودية تصدر تحذيرا للمقيمين في المملكة

أصدرت مديرية الجوازات السعودية تحذيرا للمقيمين في المملكة، مؤكدة أن عدم الالتزام به سيعرضهم لعقوبات تصل إلى حد الإبعاد عن البلاد.

وبحسب ما نشرته مديرية الجوازات السعودية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أكدت على أهمية تجديد "هوية مقيم" قبل ثلاثة أيام من انتهائها.

أخي المقيم: عدم تجديد #هوية_مقيم قبل ثلاثة أيام من انتهائها؛ يُعرضك للغرامة المالية والإبعاد في حالة تكرار المخالفة. #الجوازات_السعودية pic.twitter.com/WtejzNqsET — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) June 23, 2021

وأوضحت المديرية أن عقوبة عدم الالتزام بتجديد الهوية يتم التعامل معها على مراحل، حيث تصل في المرحلة الأولى إلى غرامة مالية قدرها "500 ريال" وفي الثانية تصل إلى "1000 ريال".

وشددت على أن المرة الثالثة تعرض صاحبها لعقوبة الإبعاد عن المملكة، حيث لم تجدي العقوبات المالية.